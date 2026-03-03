Conversas Cruzadas: impactos e desdobramentos do conflito entre Irã, EUA e Israel

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min , o apresentador Rodrigo Lopes recebe o professor e pesquisador de relações internacionais Ricardo Leães e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Fabrício Avila , para debater os impactos e desdobramentos do conflito entre Irã, EUA e Israel.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.