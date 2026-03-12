Conversas Cruzadas: guerra no Irã e alta do petróleo podem causar crise global

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (12), às 17h30min , o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Relações Internacionais e Direito da Unilasalle, Fabricio Pontin, e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), Fabrício Avila, para debater as atualizações da guerra no Irã e os impactos globais da alta do petróleo .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.