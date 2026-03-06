Conversas Cruzadas: estamos consumindo proteína demais? Moda é saudável ou risco à saúde?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a nutricionista e fisiologista do exercício, mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora de pós-graduação Allana Sulzback, o treinador de fisiculturismo natural, mestre em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva Gabriel Merlin e o endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento Rogério Friedman, para debater se estamos consumindo proteína demais e os possíveis impactos dessa tendência para a saúde.