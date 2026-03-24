Conversas Cruzadas: ECA Digital e o que muda na proteção online de crianças e adolescentes

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor acadêmico do Colégio Anchieta, Dário Schneider, o especialista em proteção de dados da Privacy Tools Diego Bork, a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Cristiane Corrales, e a psicóloga infantojuvenil, especialista em bem estar digital e pesquisadora da UFRGS sobre uso de telas por crianças Sofia Sebben, para debater o ECA Digital e o que muda na proteção online de crianças e adolescentes.