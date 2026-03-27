Conversas Cruzadas: como melhorar a transição energética no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor de Energia na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS Rodrigo Huguenin, a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) Daniela Cardeal, o diretor do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais da PUCRS Felipe Dalla Vecchia e o diretor financeiro (CFO) da Regional Sul da Aegea Bruno Jatene, para debater como melhorar a transição energética no RS.