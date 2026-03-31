Conversas Cruzadas: como fica a disputa presidencial após PSD escolher Ronaldo Caiado? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o cientista político e gestor na Estácio Porto Alegre Marcos Quadros e o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Benedito Tadeu César , para debater a possível candidatura de Caiado à presidência e os impactos no cenário eleitoral.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.