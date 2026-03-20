Conversas Cruzadas: com fim da patente do Ozempic, caneta vai virar popular? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe recebe o farmacêutico e assessor de Relações Institucionais do CRF/RS (Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul), Alexandre Sartori, a psiquiatra da Divisão de Promoção da Saúde da UFRGS e especialista em Transtornos Alimentares Carolina Moser, o endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Rogério Friedman e a nutricionista integrativa e funcional Carla Corbeti, para debater o fim da patente do Ozempic e se a caneta vai virar popular.