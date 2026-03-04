Conversas Cruzadas: com crescimento do PIB em 2025, brasileiro sente melhora no Bolso? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min , o apresentador Rodrigo Lopes recebe o professor de Economia da UFRGS Marcelo Portugal e a economista do Dieese Cristina Vieceli , para debater o crescimento de 2,3% do PIB em 2025 e os motivos pelos quais a melhora não é percebida pela população.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.