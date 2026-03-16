Conversas Cruzadas: análise e repercussões do Oscar 2026

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o colunista de Cinema de Zero Hora Ticiano Osório, o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs), Daniel Rodrigues, o repórter de Cultura de Zero Hora Carlos Redel, a cineasta e diretora de comunicação do Clube de Cinema de Porto Alegre, Kelly Demo Christ, com a participação das comunicadoras do Grupo RBS, diretamente do Los Angeles, Kelly Matos e Babi Bitencourt, para debater os premiados, a repercussão do Oscar e a ausência de estatuetas para O Agente Secreto.