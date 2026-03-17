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Pra cima, Rio Grande
Notícia

Cidade-esponja: como município do Vale do Taquari planeja transformar bairros fantasmas em áreas resilientes

Estrela utilizará soluções baseadas na natureza para criar parque inundável e modificar paisagem da localidade. Ideias e projetos similares estão sendo desenvolvidos em cidades vizinhas

Fernanda Polo

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