Ciclista de 46 anos é encontrado morto em Novo Hamburgo

Eberson França morava em Campo Bom. Instagram @campobombmx / Reprodução

Um ciclista foi encontrado morto na manhã deste sábado (28) na zona rural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 9h30min, quando uma equipe foi acionada por populares para atender ao caso na Rua Jacó Plentz, na localidade de Lomba Grande.

A identidade do ciclista não foi divulgada pelas autoridades, mas a reportagem apurou se tratar de Eberson França dos Santos, de 46 anos, morador de Campo Bom.

Ele foi encontrado caído ao lado da bicicleta, vestindo roupas de ciclismo. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou a morte. Conforme a avaliação inicial, não havia sinais aparentes de violência.

Segundo a BM, não foi possível determinar, no atendimento, o que levou o ciclista à morte. A suspeita preliminar é de que o homem tenha sofrido um mal súbito.

Eberson era praticante de uma modalidade de ciclismo radical, integrando a Liga Campobonense de BMX. Em postagem no Instagram, a entidade lamentou a morte do ciclista.

"Perdemos um grande amigo, um grande pai de família, um grande incentivador, uma pessoa querida e sempre disposta a ajudar", diz a publicação.







