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Ciclista de 46 anos é encontrado morto em Novo Hamburgo

Caso foi atendido na manhã deste sábado pela Brigada Militar e o Samu; avaliação inicial não identificou sinais de violência 

Camila Bengo

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