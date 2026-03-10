Campo em Debate explora a inovação e o papel da tecnologia no futuro do agro

A inovação e o papel da tecnologia no futuro do campo estarão no centro de um debate durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. O painel “Campo em Debate: Inovação no Agro: tecnologia, inteligência e propósito” reúne especialistas e representantes do setor para discutir como novas soluções, conhecimento e visão estratégica estão transformando a produção rural.

O encontro ocorre nesta quarta-feira (11), das 10h30min às 12h, no estande da Massey Ferguson no parque da feira.

Com mediação da jornalista Gisele Loeblein, o debate é uma realização do Grupo RBS, com correalização do South Summit Brasil, e vai abordar como a inovação vem sendo incorporada ao dia a dia do campo, da gestão da propriedade ao uso de tecnologias que aumentam a produtividade e a sustentabilidade.

Participam do painel:

Eduardo de Mércio Figueira Condorelli, superintendente do Senar-RS

Lucas Zanetti, gerente de marketing de produto da Massey Ferguson

Donario Lopes de Almeida, curador da trilha agro do South Summit

Mateus Possebon Bortoluzzi, coordenador do Curso de Agronomia da UPF e Diretor Técnico do Tecnoagro

O debate também contará com o depoimento do produtor Giovane Werber, de Santa Cruz do Sul, que apresentará um case prático de aplicação de inovação na produção de tabaco.