Campo em Debate explora a inovação e o papel da tecnologia no futuro do agro

A inovação e o papel da tecnologia no futuro do campo estarão no centro de um debate durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. O painel “Campo em Debate: Inovação no Agro: tecnologia, inteligência e propósito” reúne especialistas e representantes do setor para discutir como novas soluções, conhecimento e visão estratégica estão transformando a produção rural.
O encontro ocorre nesta quarta-feira (11), das 10h30min às 12h, no estande da Massey Ferguson no parque da feira.
Com mediação da jornalista Gisele Loeblein, o debate é uma realização do Grupo RBS, com correalização do South Summit Brasil, e vai abordar como a inovação vem sendo incorporada ao dia a dia do campo, da gestão da propriedade ao uso de tecnologias que aumentam a produtividade e a sustentabilidade.
Participam do painel:
- Eduardo de Mércio Figueira Condorelli, superintendente do Senar-RS
- Lucas Zanetti, gerente de marketing de produto da Massey Ferguson
- Donario Lopes de Almeida, curador da trilha agro do South Summit
- Mateus Possebon Bortoluzzi, coordenador do Curso de Agronomia da UPF e Diretor Técnico do Tecnoagro
O debate também contará com o depoimento do produtor Giovane Werber, de Santa Cruz do Sul, que apresentará um case prático de aplicação de inovação na produção de tabaco.
A proposta é aproximar diferentes perspectivas, da indústria, da formação técnica, do ecossistema de inovação e da experiência do produtor, para discutir como tecnologia, inteligência e propósito podem impulsionar a próxima etapa de desenvolvimento do agronegócio.