Campo em Debate discute a força dos municípios no desenvolvimento do agro

O papel dos municípios no fortalecimento do agronegócio e do desenvolvimento regional estará no centro de um debate durante a 26ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

O painel “Campo em Debate: A força do Município” reúne lideranças políticas e representantes do setor para discutir como as gestões locais influenciam o crescimento econômico e a dinâmica do campo.

O encontro ocorre nesta terça-feira (10), das 10h30min às 12h, no estande do Grupo RBS no parque da feira.

Com mediação da jornalista Gisele Loeblein, o painel é uma realização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em parceria com o Grupo RBS e vai abordar como os municípios se tornaram peças-chave na articulação de políticas públicas, infraestrutura e apoio à produção agropecuária.

Participam do debate:

Sergio Peres, presidente da Assembleia Legislativa

Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul

Eugênio Zanetti, presidente da Fetag-RS