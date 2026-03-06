Cachoeirinha decreta remoção de ciclofaixas em calçadas após polêmica

Estrutura ocupa o espaço destinado aos pedestres e possui obstáculos no meio do trajeto. Vinicius Coimbra / Agencia RBS

A prefeita interina de Cachoeirinha, Jussara Caçapava, assinou um decreto que determina a remoção imediata de ciclofaixas instaladas sobre calçada ou que apresentem riscos à segurança de pedestres e ciclistas. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da cidade nesta quinta-feira (5).

Parte da ciclofaixa foi executada na Avenida Fernando Ferrari, uma das principais vias da cidade, e vinha sendo alvo de críticas de moradores. A estrutura ocupa o espaço destinado aos pedestres, passa por cima de piso tátil voltado à orientação de pessoas com deficiência visual, além de apresentar obstáculos, como postes, que ficam no meio do trajeto.

Conforme o texto, o projeto não observou "critérios técnicos e normativos necessários à adequada convivência entre os diferentes modos de mobilidade urbana". O decreto também afirma que essas ciclofaixas podem gerar riscos à integridade física da comunidade.

A medida determina que seja feita uma revisão técnica da intervenção urbana, avaliando a adequação do projeto às normas de mobilidade, acessibilidade e segurança viária.

Também ficou estabelecido que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) deve apurar eventuais responsabilidades administrativas, técnicas ou contratuais relacionadas à implantação da intervenção urbana.

Conforme a administração municipal, a obra tem recursos federais e integra o Pró-Transporte. O investimento apresentou atrasos durante a execução, como mostrou a reportagem de Zero Hora em março de 2022.

Segundo Cláudio Ávila, assessor especial da prefeita interina Jussara Caçapava, a obra foi executada por uma empresa terceirizada contratada na gestão anterior.

— Mandamos remover por causa da segurança para população, especialmente os pedestres, mas também os ciclistas — ressaltou.