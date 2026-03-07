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Cachoeirinha dá início à pintura para apagar ciclofaixa em calçada e área de piso tátil 

Trecho na Avenida Fernando Ferrari, uma das principais vias da cidade, vinha sendo alvo de críticas de moradores 

Leticia Mendes

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