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Banco é condenado por pagar salário 22% menor a gerente mulher do que a colega homem no RS

Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul reconheceu discriminação salarial por gênero e ordenou equiparação e indenização de R$ 10 mil por danos morais

Duda Romagna

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