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Arquitetos e engenheiros que atuaram na enchente aguardam pagamentos da prefeitura de Canoas desde 2024

Profissionais fizeram laudos imobiliários para que o município pudesse receber verbas para reconstrução

Kyane Sutelo

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