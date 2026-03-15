Após paralisação, ônibus de São Leopoldo devem voltar a funcionar normalmente a partir de segunda-feira

O transporte coletivo de São Leopoldo, no Vale do Sinos, que esteve suspenso durante o fim de semana, deve voltar a operar normalmente nesta segunda-feira (16).

A paralisação ocorreu porque a carga de combustível prevista para sexta-feira (13) não foi entregue ao consórcio responsável pela frota do município.

No sábado (14), os ônibus circularam em tabela reduzida, priorizando os horários de maior movimento. Já neste domingo, não houve circulação de nenhuma linha municipal.

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A prefeitura e o Consórcio Operacional Leopoldense (COLEO) informaram que a operação será retomada seguindo a tabela horária normal, com todas as linhas e itinerários mantidos.