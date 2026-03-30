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Após luta contra doença rara, morre a influenciadora Rita Ephrem, a “Ritinha”, aos 31 anos

Ela enfrentava síndrome autoinflamatória grave e imunodeficiência; história comoveu cerca de 300 mil seguidores nas redes

Zero Hora

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