Após luta contra doença rara, morre a influenciadora Rita Ephrem, a “Ritinha”, aos 31 anos

A influenciadora Rita Ephrem tinha doença ultrarrara e morreu aos 31 anos. Instagram / Reprodução

A influenciadora digital Rita Ephrem, conhecida como “Ritinha”, morreu nesta sexta-feira (27) em São Paulo, aos 31 anos. Ela enfrentava uma doença ultrarrara marcada por crises autoinflamatórias graves e um quadro severo de imunodeficiência. A morte foi confirmada pela família em publicação nas redes sociais da influenciadora.

Nascida em Belo Horizonte, filha de pais libaneses, Rita viveu parte da juventude no Líbano, onde estudou Engenharia Mecatrônica e integrou a seleção libanesa de futsal. No esporte, competiu em países como Jordânia, Dubai e Catar.

Aos 25 anos, quando retornou ao Brasil, começou a apresentar febre alta, dores nas articulações, diarreia, vômito, oscilação na pressão e aumento dos batimentos cardíacos. Após ser transferida de Belo Horizonte para São Paulo, recebeu o diagnóstico de uma doença ultrarrara ainda não catalogada pela Medicina. Além disso, foi diagnosticada com imunodeficiência comum variável, condição que impede o corpo de produzir anticorpos e exige cuidados médicos 24 horas por dia.

Rita ficou três anos e meio internada, sofreu ao menos sete AVCs, inúmeras paradas cardiorrespiratórias e precisou ser entubada mais de 20 vezes.

Redes sociais

Sua trajetória de luta ganhou repercussão nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, que reunia cerca de 300 mil seguidores, Rita compartilhava sua rotina de internações e momentos de meditação.

Em comunicado, a família afirmou que Rita “foi descansar no céu, junto dos santos e de Nossa Senhora, depois de uma caminhada marcada por muita luta, coragem e também muita dor”.

Personalidades brasileiras também lamentaram a morte da influenciadora. A apresentadora Tatá Werneck deixou mensagem de apoio: “Sinto muito. Ela foi forte demais. Um beijo imenso em toda família”. Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, também prestou condolências: “Estou orando pela Ritinha no céu e sua família. Que Deus conforte o coração de cada um”.