APEDIDO: Os empresários da TI e o SEPRORGS não valorizam as pessoas que fazem a TI acontecer no RS

Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no estado do RS (Sindppd/RS) faz apelo ao SEPRORGS. stock.adobe.com

Mais uma vez, os empresários do SEPRORGS, sindicato patronal das empresas de informática do Rio Grande do Sul) desrespeitaram as pessoas trabalhadoras da TI (Tecnologia da Informação) no RS, em um dos momentos mais importantes para a categoria: a campanha salarial, quando são negociadas melhorias salariais e das condições de trabalho.

O sindicato patronal levou quatro meses para apresentar uma proposta mínima, que atendeu somente uma entre as várias reivindicações justas das pessoas trabalhadoras: a concessão do vale-alimentação durante as férias. Nos salários e benefícios, o SEPRORGS repôs apenas a inflação (4,49% pelo INPC), agravando a desvalorização dos rendimentos de seus trabalhadores.

O SEPRORGS, mais uma vez, se nega a colocar na Convenção Coletiva a redução da jornada de trabalho para 40h semanais. Em vez de avançar nas relações de trabalho na TI, como já ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná, que têm jornada de 40h semanais, os empresários do RS fizeram com que os empregados trabalhem mais horas e de graça, já que, na maioria das situações, o banco de horas - que inclusive foi aumentado - não será remunerado.

O SEPRORGS também recusou o pedido de implementação de PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados) na Convenção Coletiva, negando que as pessoas trabalhadoras possam reivindicar parte dos lucros que geram às empresas de TI.

No estado brasileiro que recebe o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina, o South Summit, as pessoas trabalhadoras que fazem a tecnologia acontecer por aqui são desvalorizadas pelos empresários da TI e pelo SEPRORGS. O trabalhador está cada vez mais longe de ser beneficiado pela tecnologia e pela modernização que ele mesmo produz.

Basta de discursos, SEPRORGS e empresários da TI gaúcha! As pessoas trabalhadoras exigem valorização. Somos mais de 50 mil pessoas que criam e sustentam a tecnologia e a inovação.