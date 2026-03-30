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RS fora dos trilhos
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Alternativas para recuperar a malha ferroviária do RS passam por dois caminhos; entenda

Concessão da Rumo Logística, atual operadora dos trens gaúchos, vence em 2027; com nova licitação prometida, empresariado e governos avaliam saídas 

Humberto Trezzi

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