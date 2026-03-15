Adolescente de 15 anos morre em incêndio em Novo Hamburgo

Fogo começou por volta das 1h30min no bairro Boa Saúde. Policia Civil / Divulgacao

Uma adolescente de 15 anos morreu em um incêndio que atingiu uma residência na madrugada deste domingo (15) no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

A vítima foi identificada como Maria Clara Correa. Segundo informações preliminares, o fogo começou por volta da 1h30min. Ela estava sozinha no momento do incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada e, após controlar as chamas, localizou o corpo da adolescente em um dos quartos da residência durante a varredura do imóvel.

Um vizinho relatou que tentou prestar socorro e chegou a quebrar uma das janelas da casa para ajudar a menina. No entanto, segundo ele, ela teria corrido novamente para o interior do imóvel.

Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam a ocorrência, enquanto a área foi isolada para a realização dos trabalhos periciais.