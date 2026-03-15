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Adolescente de 15 anos morre em incêndio em Novo Hamburgo

Vítima foi identificada como Maria Clara Correa; fogo começou na madrugada deste domingo (15) em uma residência no bairro Boa Saúde

Douglas Webber

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