Adolescente de 15 anos morre em incêndio em Novo Hamburgo

Uma adolescente de 15 anos morreu em um incêndio que atingiu uma residência na madrugada deste domingo (15) no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.
A vítima foi identificada como Maria Clara Correa. Segundo informações preliminares, o fogo começou por volta da 1h30min. Ela estava sozinha no momento do incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada e, após controlar as chamas, localizou o corpo da adolescente em um dos quartos da residência durante a varredura do imóvel.
Um vizinho relatou que tentou prestar socorro e chegou a quebrar uma das janelas da casa para ajudar a menina. No entanto, segundo ele, ela teria corrido novamente para o interior do imóvel.
Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam a ocorrência, enquanto a área foi isolada para a realização dos trabalhos periciais.
Até o momento, não há indícios aparentes de incêndio criminoso. As causas do incêndio e da morte ainda serão esclarecidas pelos laudos periciais. O caso é acompanhado pela Polícia Civil.