A apenas três dias para fim do atual contrato, Sapucaia do Sul confirma nova empresa que irá assumir transporte público

Precariedade dos veículos é um dos motivos apresentados para o fim da atual contratação. Paulo Rocha / Agencia RBS

Empresa com matriz em Cachoeirinha, a Transbus Transportes Ltda. irá assumir o contrato emergencial para o serviço de ônibus de Sapucaia do Sul. O edital havia sido lançado no dia 20 de fevereiro de modo a garantir o transporte público do município enquanto uma disputa judicial sobre quem irá assumir o contrato de até 20 anos não tem um resultado final.

A Tranbus e a empresa Viação Santa Clara, com matriz em Mafra (SC), travaram nos últimas dias uma disputa pelo contrato emergencial. Dois recursos administrativos e um judicial foram protocolados pela Santa Clara, que não obteve sucesso.

Em meio a busca por mudanças no transporte público, a prefeitura de Sapucaia do Sul comunicou à atual empresa - a Expresso Charqueadas - para que encerrasse o serviço no próximo dia 6 de março. Ela opera 21 linhas municipais. A Transbus deve assumir o serviço já a partir do sábado (7).

Entre os argumentos apresentados para o fim da atual contratação, estão operação com veículos acima do limite da idade prevista, precariedade da frota e reclamações de usuários sobre atrasos e viagens não finalizadas. A reportagem de Zero Hora tenta contato com representantes da Expresso Charqueadas desde 18 de fevereiro, sem resposta.

Em outubro do ano passado, a prefeitura de Sapucaia do Sul anunciou a assinatura de um contrato com a empresa que assumiria o contrato de 10 anos prorrogável por mais 10.

A mesma Transbus foi declarada vencedora no certame em 2025. O contrato prevê disponibilização de frota de 30 ônibus novos zero quilômetro, equipados com ar-condicionado, câmeras de segurança e rastreamento por aplicativo.