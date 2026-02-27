Sobe para 68 o número de mortos em Minas Gerais em razão da chuva

O número de mortos subiu para 68 nesta sexta-feira (27) em decorrência da chuva que atinge Minas Gerais desde a segunda (23). De acordo com balanço do Corpo de Bombeiros, restam ainda sete desaparecidos em toda a região da Zona da Mata.
Em Juiz de Fora, a cidade mais impactada, são 62 mortos. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o tenente da Defesa Civil, Leslie Menon, afirmou que cerca de 86 bombeiros do órgão trabalham na região, sobretudo nos bairros JK, Linhares e Paineiras, onde ainda há pontos de desabamentos. Além disso, são mais de 4,2 mil desabrigados ou desalojados.
Já em Ubá, são seis mortos e dois desaparecidos. Cerca de 21 bombeiros atuam na região. Há equipes também no município de Matias Barbosa, onde não há mortos ou desaparecidos.
Condições meteorológicas
Segundo Menon, o volume de chuva previsto em Juiz de Fora diminuirá nos próximos dias e a tendência é de que o tempo comece a melhorar.
Entretanto, a chuva acaba se deslocando para cidades vizinhas, como Cataguases e Leopoldina. Em Ubá, a chuva também continua.