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Sobe para 68 o número de mortos em Minas Gerais em razão da chuva

Somente em Juiz de Fora, a cidade mais afetada, foram 62 óbitos e ainda há sete pessoas desaparecidas em toda a região

Zero Hora

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