Sobe para 68 o número de mortos em Minas Gerais em razão da chuva

Juiz de Fora foi a cidade mais afetada, onde mais de 60 pessoas morreram em razão da chuva. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O número de mortos subiu para 68 nesta sexta-feira (27) em decorrência da chuva que atinge Minas Gerais desde a segunda (23). De acordo com balanço do Corpo de Bombeiros, restam ainda sete desaparecidos em toda a região da Zona da Mata.

Em Juiz de Fora, a cidade mais impactada, são 62 mortos. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o tenente da Defesa Civil, Leslie Menon, afirmou que cerca de 86 bombeiros do órgão trabalham na região, sobretudo nos bairros JK, Linhares e Paineiras, onde ainda há pontos de desabamentos. Além disso, são mais de 4,2 mil desabrigados ou desalojados.

Já em Ubá, são seis mortos e dois desaparecidos. Cerca de 21 bombeiros atuam na região. Há equipes também no município de Matias Barbosa, onde não há mortos ou desaparecidos.

Leia Mais Bombeiros resgatam cão preso em meio a escombros em Minas Gerais; veja vídeo

Condições meteorológicas

Segundo Menon, o volume de chuva previsto em Juiz de Fora diminuirá nos próximos dias e a tendência é de que o tempo comece a melhorar.