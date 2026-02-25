Pelo menos 12 casas desabaram no bairro mais atingido de Juiz de Fora, o Parque Burnier. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Subiu para 47 o número de mortes em razão da chuva que atinge a região da Zona da Mata de Minas Gerais desde segunda-feira (23). Em Juiz de Fora, cidade mais atingida, foram 41 óbitos confirmados. Cerca de 3,5 mil pessoas estão desabrigadas no município.

Em Ubá, de acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas morreram, sendo uma delas eletrocutada. Já em Matias Barbosa, na mesma região, foi decretado estado de calamidade pública em razão de uma enchente que atingiu o município.

Em toda a região da Zona da Mata, pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas.

Juiz de Fora

Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada de terça-feira (24). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão afirmou que este é o fevereiro mais chuvoso da história do município. Foram registrados 584 milímetros de precipitação em fevereiro, o que equivale ao dobro da média do mês.

Das mortes registradas na cidade, uma delas é de uma mulher que foi encontrada após passar mais de 15 horas soterrada. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No momento do ocorrido, ela estava com a mãe, dois filhos e o marido, que estão desaparecidos.

O Parque Burnier foi um dos bairros mais afetados na cidade, onde 12 casas desabaram.

Na madrugada desta quarta-feira (25), um alerta para alto risco de novos deslizamentos em Juiz de Fora foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em decorrência da forte chuva. Segundo o boletim do Cemaden, mais de 150 milímetros foram registrados em 24 horas no município e em Ubá.

"Considera-se MUITO ALTA a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações na Região Geográfica Intermediária de Juiz de Fora (MG) devido às atuais condições críticas da drenagem urbana em decorrência dos acumulados dos últimos dias, à saturação do solo na região e a previsão de altos acumulados para os próximos dias", aponta o Cemaden.