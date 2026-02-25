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Passa de 40 o número de mortos pela chuva em Minas Gerais, que tem novo alerta para enxurradas e deslizamentos

Pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas na região da Zona da Mata; óbitos foram registrados em dois municípios

Zero Hora

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