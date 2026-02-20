Sobe para 25 o número de municípios do RS com estragos devido ao temporal

Postes caíram e obstruíram ruas em Palmeira das Missões. Jean Pimentel / Grupo RBS

Subiu para 25 o número de municípios gaúchos com estragos devido ao temporal de quinta-feira (19), de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil. O mais atingido foi Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, onde mais de 500 residências sofreram danos. A prefeitura ainda contabiliza o número de moradores fora de casa.

No norte do Estado, sete pessoas estão desabrigadas em Erechim, e há 12 desalojados em Sertão. Também houve destelhamentos em Carazinho, Cristal do Sul, Cruz Alta e Saldanha Marinho.

No balanço do fim da manhã desta sexta, a RGE afirmou que 21 mil clientes estão sem energia elétrica na área de concessão e que a luz retornou para 66 mil pontos. Equipes da empresa seguem mobilizadas para restabelecer o serviço.

Municípios que registraram estragos