Sobe para 25 o número de municípios do RS com estragos devido ao temporal

Subiu para 25 o número de municípios gaúchos com estragos devido ao temporal de quinta-feira (19), de acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil. O mais atingido foi Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, onde mais de 500 residências sofreram danos. A prefeitura ainda contabiliza o número de moradores fora de casa.
No norte do Estado, sete pessoas estão desabrigadas em Erechim, e há 12 desalojados em Sertão. Também houve destelhamentos em Carazinho, Cristal do Sul, Cruz Alta e Saldanha Marinho.
No balanço do fim da manhã desta sexta, a RGE afirmou que 21 mil clientes estão sem energia elétrica na área de concessão e que a luz retornou para 66 mil pontos. Equipes da empresa seguem mobilizadas para restabelecer o serviço.
Municípios que registraram estragos
- Almirante Tamandaré do Sul: danos em telhados de cinco residências e queda de árvores e galhos que obstruíram vias locais
- Ajuricaba: danos em telhados de quatro residências, um posto de saúde e uma oficina, além de queda de árvores e galhos
- Boa Vista das Missões: danos em telhados de quatro casas e queda de galhos e árvores que obstruíram parcialmente algumas vias locais, além daa BR-386 nos km 71 e 73
- Campinas do Sul: danos em telhados de cinco residências
- Carazinho: danos em telhados de 60 residências, além de ocorrências de quedas de árvores e postes, deixando parte do município sem energia
- Chiapetta: queda de galhos de árvores, de poste de energia e de fiação, além de danos no telhado de um galpão
- Cristal do Sul: danos em telhados de 15 residências no perímetro urbano
- Cruz Alta: danos em telhados de 10 casas, queda de árvores e falta de energia em diversos pontos da cidade
- Doutor Maurício Cardoso: danos em telhado de uma fábrica de carretas
- Entre Rios do Sul: danos no telhado de residências, de uma oficina mecânica e de uma escola municipal, além de queda de árvores e galhos que causaram obstrução parcial de algumas vias locais
- Erebango: danos em telhados de cinco residências, queda de postes de energia e árvores. Município ficou sem energia elétrica
- Erechim: danos em telhados de quatro residências, queda de árvores e de um poste de energia
- Horizontina: danos em telhado de uma residência, queda de galhos e árvores e queda de um pluviômetro digital
- Nova Boa Vista: danos em telhados de duas residências e queda de árvores e galhos que obstruíram parcialmente algumas vias locais
- Palmeira das Missões: danos em residências, prédios públicos e ginásios esportivos, queda de árvores e galhos que causaram obstrução de vias. Mais de 500 residências danificadas. A equipe da assistência social municipal está realizando o levantamento, mas ainda não há número exato de desalojados.
- Pejuçara: danos em telhado de uma residência, alagamento em vias públicas e galho caídos
- Saldanha Marinho: danos em telhados de 15 residências, queda de árvores, postes e fios. Município ficou sem energia
- Santa Bárbara do Sul: danos em telhados de quatro residências e em um toldo de uma escola municipal, além de queda de árvores em diferentes bairros
- Santo Antônio das Missões: danos em telhados de quatro residências, danos em escolas e também na sede do Núcleo de Apoio à Atenção Básica
- São Nicolau: queda de galhos de árvores, de poste de energia e fiação, além de danos em telhados de três residências e dois galpões e queda de uma estufa
- Sarandi: danos em telhados de cinco residências, quedas de árvores e galhos
- Seberi: danos em telhados de seis residências no perímetro urbano
- Sertão: danos em telhado de uma residência e queda de árvores nas vias rurais
- Três Palmeiras: danos em telhado de residências na reserva indígena, na Linha Forqueta, e em uma escola municipal
- Uruguaiana: queda de árvore e pontos de alagamento no município