Seis pessoas morrem em acidente de lancha na divisa entre São Paulo e Minas Gerais

Seis pessoas morreram em um acidente de lancha na noite deste sábado (21), em Rio Grande, entre Rifaina, São Paulo, e Sacramento, Minas Gerais. Entre as vítimas estão uma criança de quatro anos, quatro mulheres e um homem.

A embarcação colidiu com um píer apagado. Ao todo, havia 15 pessoas a bordo. As vítimas foram resgatadas por moradores, mergulhadores e pela Guarda Civil Municipal. Nove pessoas saíram com vida, enquanto seis morreram no local.

Segundo a Polícia Civil de Uberaba (MG), morreram no acidente:

Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, de 40 anos;

Wesley Carlos da Silva, o piloto, de 45 anos;

Bento Aredes, de quatro anos, e a mãe dele, Viviane Aredes, de 36 anos;

Erica Fernanda Lima;

Marina Matias Rodrigues, de 22 anos

Equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e Uberaba foram acionadas para o resgate. Até o momento, não há confirmação se as vítimas morreram afogadas ou devido aos ferimentos provocados pela colisão. Três delas usavam colete salva-vidas no momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde em Rifaina. Elas sofreram ferimentos leves e já receberam alta.

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Ainda de acordo com os bombeiros, o piloto da lancha não possuía arrais — a carteira obrigatória para condução de embarcações, emitida pela Marinha.