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Saiba como e onde doar para ajudar a população atingida pela chuva em Minas Gerais

Cidades da Zona da Mata mineira, como Ubá e Juiz de Fora, registram milhares de desabrigados e dezenas de mortes após deslizamento e inundações

Beatriz Coan

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