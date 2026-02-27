Saiba como e onde doar para ajudar a população atingida pela chuva em Minas Gerais

Carreta com cinco toneladas de alimentos saiu de Porto Alegre para Minas Gerais. Lucas Machado / Fiergs

Nos últimos dias, moradores da Zona da Mata de Minas Gerais estão enfrentando severas consequências da chuva que atinge a região desde segunda-feira (23). Em solidariedade à população mineira, diversas iniciativas de arrecadação de doações estão acontecendo no Rio Grande do Sul.

É unânime entre os diferentes organizadores, que a mobilização também é vista como uma forma de retribuir a onda de solidariedade que chegou no Estado durante a enchente histórica de 2024. Além de ações de órgãos públicos e entidades privadas, iniciativas civis também estão organizando campanhas de arrecadação.

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— A população é que está ajudando. A gente bota na internet e cada um traz um pouquinho. Um traz um quilo, outro traz dois. Um traz uma roupa, outro traz um sofá. E assim vai indo — comenta Fabio Machado, um dos fundadores da ONG Irmãos do Litoral, que surgiu em 2024 em Xangri-lá para ajudar com doações para Porto Alegre e Canoas.

Na Capital Gaúcha, a prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, iniciou uma campanha para arrecadar donativos que serão encaminhados às famílias afetadas em Minas Gerais. A ação integra o esforço de cooperação entre municípios previsto no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que incentiva o apoio mútuo em casos de emergência.

Além disso, uma carreta, com destino aos municípios de Juiz de Fora e Ubá, já foi carregada com cinco toneladas de alimentos, diversos colchões e 11 mil peças de vestuário, cama, mesa e banho. A ação foi organizada pelo setor privado, por meio da parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais (FGBS) e o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

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Onde doar

Em Porto Alegre

Defesa Civil Municipal (Rua La Plata, 693, Jardim Botânico): produtos de higiene e limpeza, colchões, cobertores, roupas de cama, travesseiros e alimentos não perecíveis

Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10, Centro Histórico): produtos de higiene e limpeza, roupas de cama, travesseiros e alimentos não perecíveis

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A Defesa Civil reforça que os itens devem estar em boas condições de uso e, sempre que possível, embalados e identificados para facilitar a triagem e a distribuição.

Em Xangri-lá

Imobiliária Beira Mar (Avenida Central, 292, loja 1, Atlântida)

Um caminhão com donativos deve partir da cidade na segunda-feira (2). A arrecadação de doações funcionará das 8h às 20h na sexta-feira (27) e no sábado (28).

Outra forma de doar

Também é possível ajudar a população mineira com doações de valores por meio de pix. Confira algumas campanhas em funcionamento: