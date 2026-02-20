Prefeitura de Sapucaia do Sul lança edital para contratação emergencial de nova empresa de ônibus

Passageiros reclamam de atrasos nas viagens e ônibus sucateados. Paulo Rocha / Agencia RBS

A prefeitura de Sapucaia do Sul lançou, nesta sexta-feira (20), um edital para a contratação emergencial de uma empresa para operar as linhas municipais de ônibus — alvo de queixas de usuários. O processo busca garantir a manutenção do serviço, uma vez que a atual responsável pelas linhas comunicou aviso prévio aos funcionários e, em paralelo, há uma disputa judicial entre empresas que participaram da licitação do transporte público no ano passado.

A empresa a ser contratada emergencialmente irá operar as linhas enquanto a Justiça não analisa os recursos referentes ao edital de 2025. Em outubro do ano passado, a prefeitura assinou contrato com a empresa Transbus, vencedora do certame. Porém, uma companhia derrotada na licitação ingressou com uma ação questionando o resultado do processo.

O edital original prevê a concessão do serviço por 10 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A sessão de apresentação das propostas para o contrato emergencial está marcada para o dia 25 de fevereiro, às 14h. Segundo a prefeitura de Sapucaia do Sul, não há uma data estabelecida para o início da operação da nova empresa.

Após a apresentação das propostas, o município realiza as análises administrativas, processo que não tem prazo de conclusão.

Queixas de usuários

O transporte público de Sapucaia de Sul é alvo de queixas por parte de passageiros, que perceberam uma piora nos últimos meses. Entre os problemas, atrasos nas viagens e ônibus sucateados.

— À tarde, o problema no bairro é o atraso. Se espera muito, às vezes tu chega às 17h, e ele passa às 18h30min, quase 19h. Eu já cheguei a esperar duas horas na parada — reclama a aposentada Noemi dos Santos.

Atualmente, o serviço é operado pela Expresso Charqueadas. A empresa comunicou aviso prévio aos cerca de cem trabalhadores e informou que não prestará mais serviços a partir do próximo dia 5 de março. O término das operações estava previsto para setembro de 2026.

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Funcionários da companhia ouvidos pela reportagem de Zero Hora relataram ter realizado testes na Transbus, que deve participar também da disputa da contratação emergencial.