Prefeitura de Sapucaia do Sul lança edital para contratação emergencial de nova empresa de ônibus

A prefeitura de Sapucaia do Sul lançou, nesta sexta-feira (20), um edital para a contratação emergencial de uma empresa para operar as linhas municipais de ônibus — alvo de queixas de usuários. O processo busca garantir a manutenção do serviço, uma vez que a atual responsável pelas linhas comunicou aviso prévio aos funcionários e, em paralelo, há uma disputa judicial entre empresas que participaram da licitação do transporte público no ano passado.
A empresa a ser contratada emergencialmente irá operar as linhas enquanto a Justiça não analisa os recursos referentes ao edital de 2025. Em outubro do ano passado, a prefeitura assinou contrato com a empresa Transbus, vencedora do certame. Porém, uma companhia derrotada na licitação ingressou com uma ação questionando o resultado do processo.
O edital original prevê a concessão do serviço por 10 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
A sessão de apresentação das propostas para o contrato emergencial está marcada para o dia 25 de fevereiro, às 14h. Segundo a prefeitura de Sapucaia do Sul, não há uma data estabelecida para o início da operação da nova empresa.
Após a apresentação das propostas, o município realiza as análises administrativas, processo que não tem prazo de conclusão.
Queixas de usuários
O transporte público de Sapucaia de Sul é alvo de queixas por parte de passageiros, que perceberam uma piora nos últimos meses. Entre os problemas, atrasos nas viagens e ônibus sucateados.
— À tarde, o problema no bairro é o atraso. Se espera muito, às vezes tu chega às 17h, e ele passa às 18h30min, quase 19h. Eu já cheguei a esperar duas horas na parada — reclama a aposentada Noemi dos Santos.
Atualmente, o serviço é operado pela Expresso Charqueadas. A empresa comunicou aviso prévio aos cerca de cem trabalhadores e informou que não prestará mais serviços a partir do próximo dia 5 de março. O término das operações estava previsto para setembro de 2026.
Funcionários da companhia ouvidos pela reportagem de Zero Hora relataram ter realizado testes na Transbus, que deve participar também da disputa da contratação emergencial.
Procurada pela reportagem por intermédio de gerentes, a empresa não respondeu aos contatos. O espaço segue aberto para manifestações.