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Prefeitura de Sapucaia do Sul lança edital para contratação emergencial de nova empresa de ônibus

Operadora atual não prestará os serviços a partir de março. Em paralelo, licitação para novo contrato do transporte público é questionada na Justiça

Paulo Rocha

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