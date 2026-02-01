Polícia descarta que suspeitos do caso Orelha tentaram afogar outro cão em Florianópolis

Caramelo foi adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. @delegadoulisses via Instagram / Reprodução

Os investigadores do caso Orelha, cachorro comunitário morto após maus-tratos na Praia Brava, em Florianópolis, descartaram que os quatro adolescentes suspeitos tentaram afogar outro cão na mesma praia. A informação foi confirmada ao portal g1 pelo delegado Renan Balbino, da Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE).

Conhecido como Caramelo, esse outro animal costumava andar com Orelha. O cão foi jogado ao mar por um grupo de adolescentes.

Na semana passada, o animal foi adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Ulisses Gabriel.

Segundo Renan, que está à frente das investigações, um dos quatro adolescentes apontados como suspeitos já foi ouvido, e negou que estivesse no local no momento do crime. O celular do adolescente foi apreendido e passará por extração de dados, mas, a princípio, a participação dele no caso estaria descartada.

— A gente tem a versão dele e agora aguarda a análise do telefone para verificar se há algum elemento que confirme ou contradiga o relato — explicou.

O cão comunitário Orelha foi morto no último dia 15, na Praia Brava, em Florianópolis. O animal foi encontrado agonizando, socorrido e levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Os fatos, porém, só chegaram ao conhecimento da Polícia Civil no dia 16.

Próximos passos

Os demais adolescentes suspeitos do crime devem ser ouvidos ao longo da semana.

Dois desses investigados estavam fora do país e retornaram ao Brasil na quinta-feira (29). Eles tiveram os celulares apreendidos pela Polícia. No início da semana, outros mandados já haviam sido cumpridos em endereços de adolescentes que estavam no Brasil.