Nove bairros de municípios da Região Metropolitana registram falta d'água

Nove bairros dos municípios de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, registram falta d'água na noite deste domingo (22).

O desabastecimento ocorre em virtude de problemas na energia elétrica que afetam o bombeamento para essas regiões.

Os bairros atingidos são:

Jardim Universitário

Nova Esperança

Monte Castelo

Diamantina

Nossa Senhora Aparecida

Campus da Colina

Três Figueiras

Ecoville

Itapuã

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Segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), equipes aguardavam o conserto elétrico por parte da CEEE Equatorial para reativar os motores de bombeamento. A manutenção foi feita na noite deste domingo.

A previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradual, "à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento".

Em nota, a CEEE Equatorial informou que a situação é resultado de "fortes rajadas de vento registradas na Região Metropolitana". Leia na íntegra.

Cachoeirinha e Gravataí

Em Cachoeirinha e Gravataí, também na Região Metropolitana, a queda de energia elétrica nas captações e estações de tratamento da Corsan também causou a interrupção no fornecimento de água. No entanto, a energia já foi restabelecida.

Com isso, a previsão é de que o sistema seja normalizado gradualmente durante a madrugada desta segunda-feira (23), à medida que os reservatórios recuperarem os níveis de armazenamento.

Em Gravataí, os seguintes bairros foram afetados:

Centro

Castelo Branco

Cohab C

Distrito Industrial

Diva Lessa de Jesus

Dom Feliciano

Dona Mercedes

Girassol

Jansen

Jardim do Cedro

Jardim Figueira

Loteamento Jardim Florença

Loteamento Jardim Timbaúva

Loteamento Rural Palermo

Loteamento Umbu

Mato Alto

Monte Belo

Morada Gaúcha

Moradas do Sobrado

Natal

Neópolis

Novo Mundo

Padre Réus

Parque do Itatiaia

Parque dos Anjos

Parque dos Eucalíptos

Parque Ipiranga

Passo da Caveira

Passo das Pedras

Passo do Hilário

Passos dos Ferreiros

Recanto Corcunda

Rincão da Madalena

Sagrada Família

Salgado Filho

Santa Cruz

Santo Antônio

São Cristóvão

São Geraldo

São Jerônimo

São Vicente

Sítio Gaúcho

Sítio Sobrado

União

Vila Cledi

Vila Imperial

Em Cachoeirinha, foram afetados os seguintes bairros:

Vista Alegre

Anair

Fátima

Granja

O que diz a CEEE Equatorial

Nota de esclarecimento