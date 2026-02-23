Nove bairros de municípios da Região Metropolitana registram falta d'água

Nove bairros dos municípios de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, registram falta d'água na noite deste domingo (22).
O desabastecimento ocorre em virtude de problemas na energia elétrica que afetam o bombeamento para essas regiões.
Os bairros atingidos são:
- Jardim Universitário
- Nova Esperança
- Monte Castelo
- Diamantina
- Nossa Senhora Aparecida
- Campus da Colina
- Três Figueiras
- Ecoville
- Itapuã
Segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), equipes aguardavam o conserto elétrico por parte da CEEE Equatorial para reativar os motores de bombeamento. A manutenção foi feita na noite deste domingo.
A previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradual, "à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento".
Em nota, a CEEE Equatorial informou que a situação é resultado de "fortes rajadas de vento registradas na Região Metropolitana". Leia na íntegra.
Cachoeirinha e Gravataí
Em Cachoeirinha e Gravataí, também na Região Metropolitana, a queda de energia elétrica nas captações e estações de tratamento da Corsan também causou a interrupção no fornecimento de água. No entanto, a energia já foi restabelecida.
Com isso, a previsão é de que o sistema seja normalizado gradualmente durante a madrugada desta segunda-feira (23), à medida que os reservatórios recuperarem os níveis de armazenamento.
Em Gravataí, os seguintes bairros foram afetados:
- Centro
- Castelo Branco
- Cohab C
- Distrito Industrial
- Diva Lessa de Jesus
- Dom Feliciano
- Dona Mercedes
- Girassol
- Jansen
- Jardim do Cedro
- Jardim Figueira
- Loteamento Jardim Florença
- Loteamento Jardim Timbaúva
- Loteamento Rural Palermo
- Loteamento Umbu
- Mato Alto
- Monte Belo
- Morada Gaúcha
- Moradas do Sobrado
- Natal
- Neópolis
- Novo Mundo
- Padre Réus
- Parque do Itatiaia
- Parque dos Anjos
- Parque dos Eucalíptos
- Parque Ipiranga
- Passo da Caveira
- Passo das Pedras
- Passo do Hilário
- Passos dos Ferreiros
- Recanto Corcunda
- Rincão da Madalena
- Sagrada Família
- Salgado Filho
- Santa Cruz
- Santo Antônio
- São Cristóvão
- São Geraldo
- São Jerônimo
- São Vicente
- Sítio Gaúcho
- Sítio Sobrado
- União
- Vila Cledi
- Vila Imperial
Em Cachoeirinha, foram afetados os seguintes bairros:
- Vista Alegre
- Anair
- Fátima
- Granja
O que diz a CEEE Equatorial
Nota de esclarecimento
A CEEE Equatorial informa que as fortes rajadas de vento registradas na região metropolitana de Porto Alegre, no domingo (22), provocaram a interrupção do fornecimento de energia em instalações da Corsan em Alvorada e Viamão. As equipes da distribuidora normalizaram o fornecimento ainda ontem (22).