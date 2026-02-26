Mudança nas rotas de leitura da Corsan altera entrega de faturas de água em Santa Maria

Corsan promete regularizar situação até abril. Corsan / Divulgação

A mudança nas rotas de leitura da Corsan em Santa Maria fez com que parte dos moradores ficasse sem receber a fatura de água referente a fevereiro. Em outras regiões da cidade, porém, clientes relataram ter recebido duas contas no mesmo mês.

Ainda não há um levantamento exato de quantos consumidores foram afetados ou de quais áreas, mas moradores dos bairros Camobi e Patronato seguem sem as faturas. Já no Tomazzetti, duas leituras foram feitas no período. Em bairros como Duque de Caxias e Cerrito, a entrega ocorreu normalmente.

Segundo a gerente regional da Corsan, Andreia Zanini, a normalização deve ocorrer até abril. Ela explica que o atraso acontece porque a leitura ainda não foi realizada, o que pode alterar as datas de vencimento:

— É possível que a leitura seja coletada, mas o cliente receba a fatura posteriormente. Ele terá prazo suficiente para pagar, não vai receber hoje com vencimento amanhã. O que muda é a data habitual de cobrança.

Com o intervalo maior entre as leituras, moradores que ainda não receberam a fatura podem perceber aumento no valor, já que o consumo será proporcional aos dias contabilizados:

— Antes ele recebia a fatura com cerca de 30 dias de consumo. Agora, pode vir com 40 dias, por exemplo. Mas, até abril, isso já deve estar normalizado em ciclos de 30 dias.

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Os clientes que receberam duas faturas no mesmo mês não estão sendo cobrados duas vezes pelo mesmo período, afirma Andreia. As leituras se referem a intervalos distintos:

— Ele verá datas de referência diferentes. Foi necessário antecipar o vencimento em alguns casos por causa da reorganização territorial. Se houver dificuldade para pagar as duas faturas, ele pode nos procurar para alteração do vencimento.

O redesenho das rotas foi feito com base em uma ferramenta de geolocalização, para equilibrar a carga de trabalho dos leituristas e agilizar a coleta dos dados de consumo.

Em caso de dúvidas, a concessionária atende pelo WhatsApp (51) 99704-6644, pelo site cliente.corsan.com.br ou pelo telefone 0800-646-6444.