Morre o professor e engenheiro civil Jarbas Milititsky, ex-presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul

Jarbas Milititsky construiu trajetória de referência na geotécnica e deixa legado de compromisso e atuação solidarária. Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica (ABEG) / Reprodução

Considerado referência na geotécnica brasileira, Jarbas Milititsky morreu na quinta-feira (19), aos 80 anos. A causa da morte não foi informada.

Militistky presidiu a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, no biênio 2011-2012. A instituição destacou, em nota, o espírito de liderança do engenheiro.

"À frente da Federação, deu continuidade e aprofundou uma gestão comprometida com responsabilidade social, diálogo inter-religioso e participação ativa da comunidade judaica na sociedade gaúcha. Seu olhar era técnico, mas seu compromisso era humano. Ajudou a consolidar projetos sociais relevantes, fortaleceu relações institucionais e manteve viva a tradição de atuação solidária", diz nota publicada no Instagram.

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul também destacou a integridade como o principal legado de Militistky. "Era um homem de escuta, construção coletiva e valores firmes. Entendia que a força de uma comunidade está na união e na responsabilidade compartilhada", ressalta a nota.

Referência na geotécnica brasileira

Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Milititsky também era doutor pela University of Surrey, no Reino Unido. O renomado engenheiro civil foi diretor da Escola de Engenharia da UFRGS, entre 1996 e 2000, e lecionou sobre geotécnica, área especializada no estudo sobre solos e rochas, para os alunos do curso.

Militistky também esteve à frente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS). O presidente da entidade, Roberto Coutinho o classificou como "exemplo de compromisso".

"O Brasil perde um grande engenheiro e a ABMS perde uma de suas maiores lideranças. Jarbas foi exemplo de compromisso, visão institucional e generosidade com a nossa comunidade geotécnica", disse em nota publicada pela ABMS.

Jarbas Militisky deixa a esposa, Neila Milititsky, e dois filhos, Leandro e Márcio Milititsky. O enterro ocorreu às 14h desta sexta-feira (20), no Cemitério União Israelita, em Porto Alegre.

Veja a publicação da Federação Israelita