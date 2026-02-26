Morre, aos 81 anos, Paulo Bassanesi, empresário natural de Caxias do Sul

Paulo Bassanesi tinha 81 anos. Bárbara Bassanesi / Acervo Pessoal

O empresário Paulo Bassanesi morreu em 16 de fevereiro, aos 81 anos, em Porto Alegre. Natural de Caxias do Sul, na Serra, ele viveu entre a Capital e a praia Balneário Atlântico, no município de Arroio do Sal, no Litoral Norte. Teve trajetória marcada pela convivência familiar, pela hospitalidade e pela forma intensa com que celebrava a vida.

Empresário por vocação, Paulo também era conhecido pelo apreço aos encontros cotidianos. Os domingos em torno do churrasco, a casa cheia de familiares e amigos e a música escolhida com cuidado faziam parte de uma rotina em que o convívio era prioridade.

Sabia acolher, reunir e transformar momentos simples em lembranças duradouras. Companheiro de Maria Cristina Franz Bassanesi por 62 anos, Paulo era pai de Bárbara, Consuelo, Marcos, Gabriel, Fernando e Ricardo e avô de Isabelle, Lucca, Agnes, João, Pedro, Giorgia e Martina, relação que a família descreve como o centro de sua vida e sua maior fonte de alegria.

Estilo de vida

Curioso e inquieto, mantinha interesse constante por aprender, conversar e acompanhar o mundo ao redor. Gostava de viajar, ouvir música e compartilhar histórias, sempre com disposição para estar entre pessoas.

Para a família, Paulo Bassanesi será lembrado pela generosidade, pelo entusiasmo e pela forma leve com que se relacionava com todos.