Moradores de Viamão reclamam da falta recorrente de água na região

Moradores reclamam que a falta de água é recorrente. r_tee / stock.adobe.com

A Associação dos Moradores de Itapuã, distrito de Viamão, reclama da falta recorrente de água e da baixa pressão nas torneiras, principalmente no fim da tarde e à noite. Segundo a entidade, a situação se intensificou ao longo do verão e atinge toda a região.

O presidente da Associação Comunitária dos Moradores da Vila Itapuã (ASCOMOVITA), David Lemos afirma que o problema é frequente e compromete atividades básicas do cotidiano.

— É um dia sim, outro também. No finalzinho da tarde começa a faltar pressão e muitas vezes não chega ao chuveiro. Isso aconteceu na semana passada, no mês passado, o verão inteiro — diz o presidente.

Além da baixa pressão, a comunidade reclama da ausência de atendimento presencial no distrito. Segundo o dirigente, após a concessão da companhia para a iniciativa privada, o contato passou a ser feito exclusivamente por canais digitais ou telefone.

— O maior problema é que não tem um posto para chegar e conversar com alguém. Hoje é tudo online. Tu liga, fala com um computador e não resolve o questionamento — explica.

A associação defende a instalação de uma caixa d’água na região central para reforçar a reserva e melhorar a distribuição até o Parque Florestal, área que também sofre com oscilações.

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— A gente pediu que fosse colocada uma caixa d’água aqui na Vila para distribuir para o centro e para o Parque Florestal. Só a estação de bombeamento pode não resolver — argumenta.

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O que diz a CORSAN

Procurada pela reportagem, a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) afirma que o volume de água produzido é suficiente para atender Itapuã. O distrito é abastecido por dois poços tubulares profundos, com um terceiro prestes a entrar em operação.

Segundo a gerente operacional responsável pela região, Beatriz Souza, o principal desafio está na distribuição, especialmente quando há falta de energia elétrica ou rompimentos de rede durante obras de terceiros.

— A gente produz água suficiente para Itapuã, mas as faltas de água ocorrem quando tem algum motivo de desabastecimento. E, nesses últimos períodos, eles sempre foram linkados com falta de energia ou rompimento de rede por terceiros — explicou.

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A executiva destaca que o sistema de Itapuã possui cerca de 17 quilômetros de rede entre os pontos de produção e as áreas mais distantes, o que exige retomada gradual do abastecimento após interrupções, para evitar danos à tubulação e permitir a limpeza da rede.

Estação de Bombeamento

Para reduzir o tempo de recuperação e aumentar a pressão, a CORSAN projeta instalar, em até dois meses, uma estação de bombeamento intermediária — conhecida como booster — em um ponto estratégico do trajeto.

— Esse booster vai ajudar muito na pressurização de todo o sistema para evitar desabastecimentos e, quando ocorrer falta de energia ou rompimento de rede por terceiro, a gente vai ter uma recuperação muito mais rápida — afirma.

Além do novo equipamento, a companhia informa que pretende implantar dispositivos de segurança na rede e ampliar o monitoramento por telemetria, permitindo acompanhamento em tempo real do comportamento das pressões.

Também estão previstas manutenções programadas nos poços existentes nas próximas semanas, o que pode provocar oscilações temporárias, com aviso prévio à população.