Menino de três anos morre afogado em casa de bombas em Novo Hamburgo

Menino foi encontrado dentro de um reservatório da casa de bombas. Júlia Taube / Grupo RBS

Um menino de três anos e nove meses morreu após se afogar na tarde desta quarta-feira (25) na área da casa de bombas localizada em frente à residência da família, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Segundo informações da Polícia Civil, a casa não teria portão nem muros. A mãe relatou aos policiais que a criança já havia corrido para a rua em outras ocasiões.

Na tarde desta quarta, enquanto a mãe dava banho em um dos filhos, os demais estavam sob os cuidados do padrasto. Em determinado momento, quando ele foi ao banheiro, o menino teria saído da residência. Pouco depois, foi encontrado dentro de um reservatório da casa de bombas. Familiares o retiraram da água e o levaram até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Canudos.

Em nota (leia abaixo a íntegra), a prefeitura de Novo Hamburgo informou que a criança deu entrada na UPA por volta das 15h20min em parada cardiorrespiratória. As equipes de saúde realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 60 minutos, seguindo os protocolos médicos indicados, mas o menino não resistiu.

A Guarda Municipal acompanhou a mãe até a Delegacia de Polícia (DP) para registro da ocorrência e encaminhamentos necessários para a liberação do corpo junto ao Instituto-Geral de Perícias (IGP).

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, ainda não foi realizado o levantamento das condições do local. Esse trabalho será feito no início das investigações, que ficarão a cargo da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo.

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Nota oficial da prefeitura:

"A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Canudos atendeu, por volta das 15h20, uma criança de três anos que deu entrada no serviço em parada cardiorrespiratória.

A equipe de saúde realizou manobras de reanimação por aproximadamente 60 minutos, seguindo rigorosamente todos os protocolos médicos indicados para a situação. Apesar dos esforços empreendidos pelos profissionais, a criança não resistiu.

A Guarda Municipal acompanhou a mãe da criança até a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e os encaminhamentos necessários para a liberação do corpo junto ao Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Conforme informações preliminares, um familiar foi conduzido à delegacia por suposta agressão à tia da mãe da criança. A apuração dos fatos compete à Polícia Civil.