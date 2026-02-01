Menina autista é encontrada com vida após ficar desaparecida por três dias em Minas Gerais

Local do desaparecimento de Alice Maciel, em Minas Gerais. Reprodução / Google Maps

Alice Maciel Lacerda Lisboa, quatro anos, foi encontrada neste sábado (31), pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A menina é autista não verbal, ou seja, não usa a fala como principal forma de comunicação. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (29), quando foi vista pela última vez no distrito de Bisturi, na Zona Rural de Jeceaba, em Minas Gerais.

Conforme os bombeiros, as buscas estavam no terceiro dia, cobriram cerca de 40 hectares e mobilizaram mais de mil pessoas, envolvendo moradores da região, bombeiros e policiais, 12 equipes e equipamentos como drones. Em nota à CNN Brasil, a Polícia Civil afirmou que ainda investiga o caso.

O momento do desaparecimento

Alice, junto com o irmão de três anos, estava passando uma temporada na casa da avó quando desapareceu. Sua mãe estava trabalhando, e o pai vive em outra cidade.

A avó de Alice estava em uma ligação no momento do sumiço da menina. Ela acreditava que Alice havia ido nadar. Segundo informou a família ao g1, a menina saiu de casa pela porta dos fundos, onde há uma varanda e uma piscina.

A mãe de Alice, Karine Maciel, informou que a filha vestia trajes de banho quando sumiu e que ela costuma brincar na piscina do sítio da vó frequentemente, por isso não atraiu suspeitas no início. Porém, pouco tempo depois que notaram o sumiço de Alice, a família acionou as autoridades.

Os bombeiros afirmaram que a diversidade do terreno ao redor da casa da avó de Alice, com áreas de pastagem, encostas íngremes e mata fechada, dificultou os trabalhos e a leitura térmica dos drones. A chuva também foi outro fator que atrapalhou as buscas.

Retorno para casa

Alice foi encontrada a dois quilômetros da casa de sua avó, por volta das 14h de sábado, na zona rural de Lajeado, em Minas Gerais. De acordo com o CBMG, a menina estava bem, com sinais vitais preservados e somente algumas marcas de capim pelo corpo.

Ela foi encaminhada para atendimento médico e depois voltou para casa. Os familiares foram até onde Alice está.

Neste domingo (1°), Karine Maciel usou as redes sociais para agradecer a todos que auxiliaram nas buscas por sua filha.

"Eterna gratidão a todos envolvidos, aos bombeiros, juntamente com os cães, aos policiais civis e militares, a defesa Civil e aos voluntários que estiveram o tempo todo ao nosso lado. A Prefeitura Municipal de Jeceaba que nos deram suporte, com alimentação. Aos vereadores que estiveram presentes nas buscas. Minha filha está nos meus braços, bem e com saúde. Já foi ao hospital, foi feito todo procedimento preciso, e agora está sobre os cuidados daqueles que a amam", escreveu Karine.



