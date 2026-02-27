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Já velhinho e cego, cachorro resgatado na enchente do RS é adotado quase dois anos depois: "Me comovi", diz novo tutor

Jack foi resgatado durante a cheia de 2024 e viveu mais de um ano no canil municipal antes da adoção

Kassiane Michel

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