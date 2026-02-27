Já velhinho e cego, cachorro resgatado na enchente do RS é adotado quase dois anos depois: "Me comovi", diz novo tutor

O cãozinho está desde o dia 19 com o novo dono, Douglas Viegas. Prefeitura de Nova Santa Rita / Divulgação

Quase dois anos depois de ser resgatado da enchente de maio de 2024, o cão Jack enfim ganhou um novo lar. O cachorro estava sozinho sobre um telhado, quando foi resgatado em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre.

Uma equipe da prefeitura chegou até o animal de barco e, desde então, ele estava sob cuidados do município. Ele permaneceu por mais de um ano no canil municipal, onde, devido à idade avançada, acabou ficando cego.

— As pessoas às vezes têm algum receio com a adoção de cães que tenham algum problema, uma pata amputada, são surdos ou cegos, mas eles são cães igual aos outros, são carinhosos, doces — afirma o Gustavo Pellegrini, fiscal ambiental que atua no canil.

Na sexta-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, a prefeitura fez uma postagem nas redes sociais, parte da campanha Blocão da Adoção. Assim, o Jack finalmente encontrou um novo lar. O cãozinho está desde o dia 19 com o novo dono, Douglas Viegas.

— Eu vi a publicação no perfil da prefeitura, eu vi que ele tinha umas necessidades atípicas do restante. Então eu pensei: "Por que não dar um resto de vida melhor pra ele?" Por ter condições de dar uma condição de vida ou o resto de vida melhor pra ele, me comovi pela história dele. Por eu gostar muito de animais também, eu decidi ficar com ele — destaca o tutor.