Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora em razão da chuvarada

Chuva provocou deslizamentos de terra em Juiz de Fora, deixou mortos e desaparecidos. Minas Gerais Fire Department / Minas Gerais Fire Department/AFP

O governo federal reconheceu na manhã desta terça-feira (24) o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A decisão possibilita o início imediato dos trabalhos de socorro e ajuda humanitária à população afetada.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) garantiu que o reconhecimento oficial será publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

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Segundo a prefeitura, até as 22h50min desta terça-feira, havia 25 mortos no município, além de 3 mil desabrigados. Foram registradas 331 ocorrências, sendo 20 soterramentos. Além disso, há mais seis mortes na cidade de Ubá, também na Zona da Mata.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, afirmou que este é o fevereiro mais chuvoso da história do município. Foram registrados 584 milímetros de precipitação em fevereiro, o que equivale ao dobro da média do mês.

Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional deslocou para Juiz de Fora oito técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) para acelerar as ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas cidades atingidas.

Neste momento de alerta máximo para desastres, a prioridade da Defesa Civil Nacional "está concentrada nas ações de socorro às populações afetadas" no município da Zona da Mata mineira, informou o ministério.

Caso haja necessidade, outros especialistas do mesmo grupo podem ser deslocados para a região de Juiz de Fora e Ubá, outro município mineiro impactado pelos temporais.

Ubá

A prefeitura de Ubá informou que a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social é o ponto oficial de coleta para ajudar as famílias atingidas pelo grande temporal.

Estão sendo arrecadados materiais de limpeza e higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas e calçados de adultos e infantojuvenis.

Devido à inundação que comprometeu a estrutura de imóveis públicos, a prefeitura informou que estão temporariamente suspensos os atendimentos em estabelecimentos de saúde como na farmácia municipal; no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e na Policlínica Regional. O serviço de transportes assistenciais também está suspenso. Somente os atendimentos de hemodiálise serão mantidos, dentro das condições possíveis.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu aviso vermelho para o acúmulo de chuvas em áreas de Minas Gerais, Bahia e São Paulo, e em todo estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.