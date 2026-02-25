Duas empresas apresentam proposta para assumir operação emergencial dos ônibus em Sapucaia do Sul

Contrato terá duração de até um ano ou até que a disputa judicial seja resolvida. Arno Leonhardt / Arquivo Pessoal

Duas empresas apresentaram, nesta quarta-feira (25), proposta para assumir, de forma emergencial, o transporte coletivo urbano de Sapucaia do Sul. A contratação é provisória e ocorre enquanto a licitação definitiva segue suspensa por decisão judicial.

A prefeitura analisa agora a documentação e a situação financeira das concorrentes, que não tiveram o nome divulgado até a atuação mais recente desta reportagem. A previsão é concluir a etapa de análise até esta quinta-feira (26).

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Pelo edital, a escolhida terá de colocar 31 ônibus em circulação, com idade média de sete anos. As linhas e as tarifas permanecem as mesmas. A operação deve começar em 7 de março, e o contrato terá duração de até um ano — ou até que a disputa judicial seja resolvida.

O transporte público do município é alvo de queixas de passageiros, que relatam piora nos últimos meses, com atrasos nas viagens e ônibus em más condições.

Passageiros reclamam de atrasos nas viagens e ônibus sucateados. Paulo Rocha / Agencia RBS

Impasse judicial

A atual indefinição começou após a conclusão da licitação para concessão do serviço por 10 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Em outubro de 2025, a prefeitura assinou contrato com a Transbus, vencedora do certame.

O resultado, porém, foi contestado por uma empresa derrotada, que apontou suposto descumprimento de exigências econômico-financeiras. Em novembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a habilitação da Transbus.

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A prefeitura tentou reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça, mas o pedido foi negado. Desde então, a concessão definitiva permanece suspensa.

Enquanto o caso segue na Justiça, o serviço é prestado de forma emergencial pela Expresso Charqueadas, que opera atualmente as linhas municipais. Segundo a prefeitura, a empresa já sinalizou que não pretende renovar a prestação do serviço e comunicou aviso prévio a trabalhadores, embora o contrato vigente tenha término previsto para setembro de 2026.