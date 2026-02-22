Criança de um ano e dez meses morre após afogamento na região das Missões

Um menino de um ano e dez meses morreu após se afogar em um açude na localidade de Cerro do Ouro, em Santo Antônio das Missões, na região das Missões neste domingo (22). A identidade da vítima não foi divulgada.

Conforme o Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga, o açude fica dentro de uma propriedade particular. A guarnição foi acionada por volta das 17h15min. Ao chegarem no local, a criança havia sido retirada da água sem vida por familiares.