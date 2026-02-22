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Informações dos bombeiros
Notícia

Criança de um ano e dez meses morre após afogamento na região das Missões

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a criança foi retirada da água sem vida por familiares  

Lisielle Zanchettin

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