Corpos de pai e filho desaparecidos no Rio Taquari são encontrados em Muçum

Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros ainda no sábado (21). Reprodução / Arquivo pessoal

Os corpos de pai e filho desaparecidos no Rio Taquari foram localizados na tarde deste domingo (22).

Valdecir Chiodi, 50 anos, e Emerson Chiodi, 20, foram encontrados sem vida por volta das 16h, na localidade de Dom Luiz Felipe de Nadal, entre os municípios de Muçum e Santa Tereza, no Vale do Taquari.

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Os dois eram moradores de Bento Gonçalves e possuíam uma propriedade na localidade onde desapareceram. Eles haviam saído para pescar na noite de sábado (21) e não retornaram, o que levou familiares a acionarem o Corpo de Bombeiros.