Conversas Cruzadas: quais os tratamentos e caminhos para recuperação de vícios?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe psiquiatra do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do Clínicas Patrícia Saibro, a coordenadora da Saúde Mental de Porto Alegre, Marta Fadrique, e dois membros do Narcóticos Anônimos que terão suas identidades preservadas, para debater o vício em álcool e drogas, tratamentos e caminhos para recuperação.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.