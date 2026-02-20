Conversas Cruzadas: quais os tratamentos e caminhos para recuperação de vícios?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe psiquiatra do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do Clínicas Patrícia Saibro, a coordenadora da Saúde Mental de Porto Alegre, Marta Fadrique, e dois membros do Narcóticos Anônimos que terão suas identidades preservadas, para debater o vício em álcool e drogas, tratamentos e caminhos para recuperação.