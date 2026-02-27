Conversas Cruzadas: o que muda para o Brasil e RS com o acordo da União Europeia e Mercosul? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o advogado e presidente do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), Marcino Fernandes Rodrigues Junior, o cientista político Tarson Núñez e o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Luciano D’Andrea, para debater os impactos da entrada em vigor do Acordo UE-Mercosul para o Brasil e o Rio Grande do Sul.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.