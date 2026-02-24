Conversas Cruzadas: novas tarifas de Trump e o impacto no Brasil e Rio Grande do Sul  

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe João Gabriel Burmann, professor de Relações Internacionais da Uniritter, Luciano D’Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), e Renan dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), para debater as novas tarifas de Trump e os impactos no Brasil e no Rio Grande do Sul.