Conversas Cruzadas: como melhorar o combate ao crime organizado?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Rodrigo Lopes recebe o consultor em segurança pública Alberto Kopittke e o delegado diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do RS, Mario Souza , para debater o PL Antifacção e os desafios no enfrentamento ao crime organizado.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.