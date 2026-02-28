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Erros em série
Notícia

Ciclofaixa ocupa a calçada, tem piso tátil para cegos e poste no meio da via em Cachoeirinha

Segundo a prefeitura, haverá ajustes para garantir a segurança no trecho e uma investigação sobre a execução da obra, feita por uma terceirizada

Vinicius Coimbra

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