Chuva forte derruba parte do calçadão da orla e alaga ruas em Capão da Canoa

A chuva forte que atinge parte do Litoral Norte nesta sexta-feira (20) provoca transtornos em Capão da Canoa. A precipitação alagou diversas ruas e derrubou parte do calçadão da Avenida Beira-Mar no cruzamento com a Avenida Poti.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu ao menos três ocorrências com chamados de cinco carros ilhados. Em duas situações, pessoas precisaram ser retiradas de dentro dos veículos, mas ninguém ficou ferido. Moradores precisaram empurrar automóveis enguiçados pelas ruas inundadas.

Os problemas foram flagrados em diversos pontos do município, como nos bairros Zona Norte e Nova Guarani. A água ainda subiu pelo valão da Avenida Martinho Espíndola, também deixando carros submersos.

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O Parque Náutico de Capão da Canoa também informou, nas redes sociais, que fechou em razão da chuva forte por motivos de segurança.