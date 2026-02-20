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Chuva forte derruba parte do calçadão da orla e alaga ruas em Capão da Canoa

A precipitação deixou carros submersos e fez transbordar valas de drenagem em diversos pontos da cidade

Gabriela Plentz

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