Chuva em Minas Gerais: número de mortos sobe para 64

Subiu para 64 o número de pessoas mortas em Minas Gerais pelo excesso de chuvas nos últimos dias, informou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado em boletim divulgado no início da noite desta quinta-feira (26).

As operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia, em oito frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.

Segundo a última atualização, às 22h, em Juiz de Fora, foram encontrados 58 corpos e permanecem desaparecidas sete pessoas. A prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, oferece às famílias auxílio funeral e aluguel social.

Em Ubá, a tragédia causou seis óbitos, restando duas pessoas ainda desaparecidas. Há 1,2 mil pessoas sem casa própria, desalojadas pelas chuvas.

Já no município de Matias Barbosa, são 810 desalojados. Não há registro de mortes nem de desaparecidos. Com apoio de militares de municípios próximos, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar 239 pessoas.

Toda a operação envolve uma força-tarefa integrada por equipes da prefeitura, com retroescavadeira e caminhão, além de técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.