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Centenas de desabrigados
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Chuva em Minas Gerais deixa 32 mortos e 38 desaparecidos; cidade decretou estado de calamidade

Foram registrados 584 milímetros de precipitação somente em fevereiro em Juiz de Fora. Pelo menos 20 ocorrências são ligadas a soterramentos

Zero Hora

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