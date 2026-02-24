Chuva em Minas Gerais deixa 32 mortos e 38 desaparecidos; cidade decretou estado de calamidade

Correção: o acumulado de chuva em Juiz de Fora é de 584 milímetros em fevereiro, diferentemente do informado entre 7h20min e 9h33min desta terça-feira (24). O texto foi corrigido.

A forte chuva que atingiu Juiz de Fora e Ubá, municípios da Zona da Mata, em Minas Gerais, desde a segunda-feira (23), deixou mortos, desaparecidos e causou transtornos na cidade. Até a madrugada desta quarta-feira (25), havia 32 mortos, além de mais de 3 mil desabrigados. Foram registradas 331 ocorrências, sendo 20 soterramentos.

Juiz de Fora, que contabilizou 25 mortes, decretou estado de calamidade pública na madrugada de terça-feira (24). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão afirmou que este é o fevereiro mais chuvoso da história do município. Foram registrados 584 milímetros de precipitação em fevereiro, o que equivale ao dobro da média do mês.

A prefeitura disponibilizou três escolas municipais para receber os desabrigados. De acordo com o g1, no Parque Burnier, um dos bairros mais afetados, nove pessoas foram resgatadas com vida e quatro morreram. Ao todo, 12 casas desabaram. Em toda a cidade, são 38 desaparecidos. O Corpo de Bombeiros realiza buscas.

Houve ainda alagamentos provocados pelo transbordo do Rio Paraibuna e de córregos. Também foram registradas queda de árvores.

Transtornos em Ubá

No município de Ubá, que fica na mesma região de Juiz de Fora, pelo menos seis pessoas morreram em razão do temporal e outras duas estão desaparecidas.

Foram registrados 170 milímetros de chuva, o que provocou a cheia do Ribeirão Ubá. O leito da água chegou a 7m82cm.

Chuva no Sudeste

Em Peruíbe, no litoral de São Paulo, 290 pessoas estão desabrigadas e outras cem estão desalojadas. A cidade registrou 282 milímetros de chuva acumulados em três dias, acima da média do mês inteiro na região. A cidade declarou situação de emergência.

Já em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, uma pessoa morreu e outras 600 estão desalojadas em razão da tempestade. O município declarou estágio cinco de alerta máximo para situações de emergência.

Lula presta solidariedade

Em publicação na rede social X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que conversou por telefone com a prefeita de Juiz de Fora. O presidente está em viagem a Abu Dhabi.

Lula também destacou que equipes da Força Nacional do SUS já estão a caminho de Juiz de Fora e que a Defesa Civil Nacional enviou profissionais à Zona da Mata e atua em "regime de alerta máximo".

"Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos. E me solidarizar com as autoridades e forças de segurança mineiras que estão trabalhando no resgate e no atendimento imediato à população prejudicada pela chuva", publicou Lula.